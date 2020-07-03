Tekirdağ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk babası Erdal Ergör (29), evinin önünde oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Başından ağır yaralanan Ergör, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.

Kaynak: AA