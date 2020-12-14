Silahlı kavgada gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı
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Silahlı kavgada gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı

14.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:44

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Rumeli Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahların da kullanıldığı kavga çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, kovalamaca sonucu 6'sı yaşı küçük 9 şüpheliyi yakaladı. Bu kişilerin üzerinde 5 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan K.P, Z.B, İ.A, S.K, A.T. ve H.C. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.Y. R.B. ve Ö.L. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı kavgada gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı
Silahlı kavgada gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı
Silahlı kavgada gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı
Silahlı kavgada gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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