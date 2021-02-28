Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

28.02.2021 23:41 | Son Güncelleme: 28.02.2021 23:44
Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde F.K. ve R.Y. arasından henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K. yanında bulunan tüfekle R.Y'ye ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan R.Y. 112 Acil Servis ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli F.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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