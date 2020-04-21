Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Aralarında husumet olduğu öğrenilen M.U ile R.P. Hükümet Caddesi'nde karşılaştı.

İddiaya göre, yaşanan tartışmanın ardından R.P., yanındaki tabancayla M.U'yu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan M.U.'nun tedavisi sürüyor.

Polis, şüpheli R.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA