Tekirdağ'da silahlı kavgada: 1 ölü - Haberler
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Tekirdağ'da silahlı kavgada: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tekirdağ'da silahlı kavgada: 1 ölü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen kişiler arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı kavgada yaralanan T.K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı T.K., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bölgede araştırma yapan polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren G.K.'yi kaçarken suç aleti av tüfeğiyle yakaladı. Olayın diğer şüphelisi B.F. ise çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Her 2 şüpheli şahıs gözaltına alındıktan sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

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