Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Aralarında husumet olduğu iddia edilen M.K. ile R.A, Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Çam Sokak'ta tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda R.A. tabancayla M.K'ye ateş ettikten sonra otomobille olay yerinden kaçtı.
Yaralı M.K. çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma, şüpheli R.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA