Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

07.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 07.03.2020 22:18
Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

'ın ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Aralarında husumet olduğu iddia edilen M.K. ile R.A, Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Çam Sokak'ta tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda R.A. tabancayla M.K'ye ateş ettikten sonra otomobille olay yerinden kaçtı.

Yaralı M.K. çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, şüpheli R.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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