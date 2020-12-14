Tekirdağ'da silahlı kavga: 9 gözaltı
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Tekirdağ'da silahlı kavga: 9 gözaltı

14.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:10
Tekirdağ'da silahlı kavga: 9 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında yaşanan ve silahların da ateşlendiği kavgayla ilgili olarak, 6'sı 18 yaşından küçük toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında yaşanan ve silahların da ateşlendiği kavgayla ilgili olarak, 6'sı 18 yaşından küçük toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesi Rumeli Mahallesi mevkiinde Cumhuriyet Parkı yakınlarında silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri çevrede çok sayıda boş kovan ile karşılaştı. Olay yerini muhafaza altına alarak çevrede bulunan vatandaşların bilgisine başvuran polis kalabalık iki grubun bir birlerine ateş ettiklerini daha sonra bir grubun yaya olarak diğer grubun ise araçla olay yerinden ayrıldığı bilgisini edindi.

Şüphelilerin kaçış istikametlerine göre arama başlatan polis ekipleri ilk olarak yaya olarak kaçan şahıslarla temas sağladı. Dur ihtarına uymayan ve kaçmaya devam eden şüpheliler polislerce zor kullanılarak yakalandı.

Araçla kaçan şahısları da yakalayan polis ekipleri 44 ayrı suç kaydı bulunan K.P. (17), 43 ayrı suç kaydı bulunan Z.B. (18) 3 ayrı suç kaydı bulunan İ.A. (21) ile olayın diğer tarafı 12 ayrı suç kaydı bulunan S.Y.K. (17), 22 adet suç kaydı olan A.J.T.(17), 20 adet suç kaydı bulunan H.C.(16), 12 adet suç kaydı bulunan S.Y.(27) ve olaya karıştıkları tespit edilen R.B.(17), Ö.L.(16) gözaltına alındı.

Altısı yaşı küçük toplam 9 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri şüpheli şahıslarla birlikte 5 tabanca, 1 pompalı tüfek 16 adet tabanca 6 adet de tüfek fişeği ele geçirdi.

Olayda herhangi bir yaralananın olmadığı ancak park halinde bulunan bir araçta maddi hasar meydana geldiği de tespit edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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