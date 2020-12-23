Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı

23.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:05
Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla yaralanan Murat M. (22) arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgada kullanıldığı belirlenen tüfek ve tabancayı ele geçirdi, E.S, Ş.E. ve E.S'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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