Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı

23.09.2020 16:09 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:12
Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Silahtarağa Mahallesi Karacan Caddesi'ndeki köprüde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada başından ağır yaralanan Duran Y. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.A. ve B.A'yı saklandıkları evde gözaltına aldı, kavgada kullanılan ruhsatsız tabancayı ele geçirdi.

Zanlılardan B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen A.A. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Volkan Bozkır Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Hazal Kaya Seda Sayan Meryem Uzerli Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Fatih Terim Vedat Muriqi Mbaye Diagne Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Bolu Hakim Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 16:18:28. #1.14#
title