Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarından daha önceden husumet olduğu öğrenilen R.E ile E.Z. Aydoğdu Mahallesi'nde karşılaştı.

Sözlü diyaloğun kavgaya dönüşmesi sonucu E.Z. tabancayla R.E'yi yaraladı.

Yaralı, olay yerine gelen gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan E.Z'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA