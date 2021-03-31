Tekirdağ'da silah sesleri üzerine çıktığı sokakta başına kurşun isabet eden kişi hayatını kaybetti
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Tekirdağ'da silah sesleri üzerine çıktığı sokakta başına kurşun isabet eden kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da silah sesleri üzerine çıktığı sokakta başına kurşun isabet eden kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silah sesleri üzerine çıktığı sokakta başına kurşun isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silah sesleri üzerine çıktığı sokakta başına kurşun isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün gece Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Silah sesleri üzerine sokağa çıkan Uğur Ayıklar, başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Ayıklar, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bu arada silah sesleri üzerine sokağa çıkan bir kadının da kurşun isabet etmesi sonucu bacağından yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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