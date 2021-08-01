Tekirdağ'da silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
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Tekirdağ'da silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Tekirdağ'da silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir iş yeri ve plakası açıklanmayan araçlarda ruhsatsız silahlar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin iş yeri ve araçlarda yaptığı aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mermiler bulundu. Ele geçirilen kaçak silahlarla ilgili olarak 5 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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