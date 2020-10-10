Tekirdağ'da silah kaçakçılarına operasyon
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Tekirdağ'da silah kaçakçılarına operasyon

10.10.2020 13:14 | Son Güncelleme: 10.10.2020 13:17
Tekirdağ'da silah kaçakçılarına operasyon

TEKİRDAĞ'da, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 5'i kurusıkıdan bozma 6 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ile 1792 mermi ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'da, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 5'i kurusıkıdan bozma 6 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ile 1792 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karahalil ve Barbaros Mahalleleri'nde tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda S.D., E.Ç. ve  B.A.Y. adlı şüpheliler yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 5'i kurusıkıdan bozma 6 tabanca, 6 av tüfeği ve 1792 mermi ile torna makinesi ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Tekirdağ'da silah kaçakçılarına operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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