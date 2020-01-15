Tekirdağ'da sığırcıkların dansı güzel görüntüler oluşturdu
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Tekirdağ'da sığırcıkların dansı güzel görüntüler oluşturdu

Tekirdağ'da, gökyüzünde birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.

15.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:02
Tekirdağ'da sığırcıkların dansı güzel görüntüler oluşturdu

'da, gökyüzünde birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.

Kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, akşam saatlerine doğru semalarında uçtu.


Gökyüzünde dans edercesine uçan kuşlar, yaptıkları çeşitli hareketlerle tarihi Orta Camisi'nin de yer aldığı karelerde güzel görüntüler oluşturdu.


Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen doğal gösteri, havanın kararmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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