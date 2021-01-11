Tekirdağ'da sigara kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da 4 iş yerinde yapılan aramada 49 bin 860 makaron, tütün ve bandrol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 4 iş yerinde yapılan aramada 49 bin 860 makaron, tütün ve bandrol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Çınarlı ve Altınova mahallelerindeki 4 iş yerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında arama yaptı.

Aramalarda 49 bin 860 doldurulmuş makaron, 39 kilogram kıyılmış tütün, 11 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 2 bin 500 sigara sarma kağıdı, 8 kilogram mükerrer bandrollü tütün ve 100 bandrol ele geçirildi.

İş yeri sahipleri M.Y, A.E, İ.S. ve İ.Y. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf