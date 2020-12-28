Tekirdağ'da sıfır atık toplantıları video konferanslarla sürdürülüyor
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Tekirdağ'da sıfır atık toplantıları video konferanslarla sürdürülüyor

28.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:22
Tekirdağ'da sıfır atık toplantıları video konferanslarla sürdürülüyor

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sıfır Atık Bilgi Sistemi Toplantıları" video konferanslarla devam ediyor.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sıfır Atık Bilgi Sistemi Toplantıları" video konferanslarla devam ediyor.

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile Tekirdağ'da bulunan tüm okulların yöneticileri video konferansla "Sıfır Atık Bilgi Sistemi Toplantıları" düzenlendi.

İnternet üzerinden online olarak gerçekleştirilen toplantılara toplam 633 kişi katıldı.

Yapılan toplantılarda; Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Taner An tarafından okullarda sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, sıfır atık bilgi sisteminin kullanımı ve karşılaşılan sorunlar üzerine değerlendirmeler aktarıldı.

Tekirdağ'da bulunan 131 okula Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi düzenlenirken, kalan okulların belgelendirme işlemleri devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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