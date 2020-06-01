Tekirdağ'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü
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Tekirdağ'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü

Tekirdağ'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde bir anda bastıran yağış nedeniyle birçok araç suya gömüldü.

01.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:02

Tekirdağ'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde bir anda bastıran yağış nedeniyle birçok araç suya gömüldü. Suya gömülen araçların kurtarılması için iş makinesi devreye girdi.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde aniden bastıran yağış nedeniyle caddeler ve sokaklar göle döndü. Göle dönüşen yağış nedeniyle ilçede bulunan Bülent Ecevit Bulvarında çok sayıda araç suya gömüldü. Suya gömülen araçların kurtarılması için iş makinesi devreye girdi. Halat yardımı ile suda bulunan araçların kurtarılması için vatandaşların da yardımıyla çalışma başlatıldı. Bazı site ve apartmanların bahçeleri de suyla doldu.

Tekirdağ'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü

Kaynak: İHA

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