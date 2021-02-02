Tekirdağ'da şiddetli yağış bir köprünün yıkılmasına neden oldu
02.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:58
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir köprü yıkıldı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir köprü yıkıldı.
Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Davuteli ve Karagür mahallelerinden geçen dere taştı.
Taşkın nedeniyle Davuteli Mahallesi ile Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı Köyü'nü bağlayan Harmanlı Köprüsü yıkıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Davuteli ve Karagür mahallelerinde incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman