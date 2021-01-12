Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik direği ve ağaçlar devrildi
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Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik direği ve ağaçlar devrildi

12.01.2021 21:45 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:48
Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik direği ve ağaçlar devrildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu.

Yeni Mahalle'de yağışın ardından şiddetli rüzgar bazı elektrik direkleri ve ağaçların devrilmesine, bir evin çatısının zarar görmesine neden oldu.

Şarköy Belediyesi ekipleri devrilen ağaç ve elektrik direklerini bulunduğu yerden kaldırdı. Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Alpay Var, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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