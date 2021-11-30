Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı balıkçı tekneleri zarar gördü - Haberler
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Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı balıkçı tekneleri zarar gördü

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı balıkçı tekneleri karaya oturdu.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı balıkçı tekneleri karaya oturdu.

İl genelinde dünden bu yana etkisini sürdüren şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Marmaraereğlisi ilçesinde eski NATO Limanı olarak bilinen limanda bağlı bazı balıkçı tekneleri, rüzgar nedeniyle karaya oturdu.

Kıyıdaki kayalıklara çarpan tekneler zarar gördü.

Teknelerden kopan parçalar ise denize sürüklendi. Bazı balıkçılar teknelerini güvenli alanlara taşıdı.

Öte yandan Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki eğitim uçuşları şiddetli rüzgar nedeniyle ertelendi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı balıkçı tekneleri zarar gördü

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı balıkçı tekneleri zarar gördü

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı balıkçı tekneleri zarar gördü

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı balıkçı tekneleri zarar gördü

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı balıkçı tekneleri zarar gördü

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı balıkçı tekneleri zarar gördü

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı balıkçı tekneleri zarar gördü

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı balıkçı tekneleri zarar gördü

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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