Tekirdağ'da şiddetli rüzgar etkili oldu Tekirdağ'da şiddetli rüzgar etkili olduTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ve Saray ilçelerinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'da şiddetli rüzgar etkili oldu

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ve Saray ilçelerinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Minarede hasara neden olan fırtına çatıları uçurdu.

MİNARE HASAR GÖRDÜ

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda Ayaspaşa Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'nin minaresinin külahı yerinden sökülüp, asılı kaldı. Vatandaşların ihbarı ile camiye giden ekipler, minarede onarım çalışması başlattı.

Marmara Ereğlisi ilçesinde hızı zaman zaman saatte 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarda Ceditalipaşa Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatısı yola uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri ve polis, çatının uçtuğu sokağa trafiğe kapatarak önlem aldı. Çatı parçaları yoldan kaldırılırken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA