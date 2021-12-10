Tekirdağ'da şiddetli lodos: Dev dalgalar sahili dövdü - Haberler
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Tekirdağ'da şiddetli lodos: Dev dalgalar sahili dövdü

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da şiddetli lodos: Dev dalgalar sahili dövdü Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşarak kıyıya vuran dev dalgalar sahil alanı sular altında bıraktı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Tekirdağ'da şiddetli lodos: Dev dalgalar sahili dövdü

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşarak kıyıya vuran dev dalgalar sahil alanı sular altında bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılarının ardından Marmara Denizinde dün gece etkisini gösteren lodos fırtınası bu sabah etkisini daha da artırdı. Lodos fırtınası sebebiyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında boyları 10 metreye kadar erişen dev dalgalar oluştu. Dalgaların kıyıya vurmasıyla deniz suları sahil alana dökülürken, etrafta bulunan çay bahçeleri ise dev dalgalardan korumak için alandaki sandalye ve masalarını topladı. Fırtına sebebiyle oluşan dev dalgalar, zaman zaman korkutucu seviyelere ulaşırken, fırtınadan dolayı balıkçılarda denizden umduğunu alamıyor.

Lodos yine izin vermedi

Hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan lodos sebebiyle Tekirdağlı balıkçılarda denize açılamadı. Çok sayıda balıkçı teknesi, ilçedeki balıkçı barınağına demirleyerek, fırtınanın dinmesini bekliyor. Diğer yandan fırtınadan etkilenen büyük gemiler ise Tekirdağ kıyılarına demirleyerek, beklemeye başladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz, "Saat 00.00'dan sonra lodos esmeye başladı. Yine geldik teknelerin başındayız. Yine denize açılamıyoruz. Teknelerin bakımlarını, ağların tamirlerini yapmaya devam edeceğiz. Cumartesiden sonra lodosun hafiflemesi bekleniyor. Marmara'nın en kötü havası lodos. Lodosla beraber bu ay böyle bitecek diye tahmin ediyoruz. İnşallah ileriye doğru düzelir bu havalar" dedi.

Tekirdağ'da şiddetli lodos: Dev dalgalar sahili dövdü

Tekirdağ'da şiddetli lodos: Dev dalgalar sahili dövdü

Tekirdağ'da şiddetli lodos: Dev dalgalar sahili dövdü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri

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