MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Tekirdağ'da şiddetli fırtına etkili oldu... Çekim yapan gazeteci güçlükle ayakta durabildi

Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde etkili poyraz fırtınası sebebiyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi. Zaman zaman etkisini artıran poyraz fırtınası sebebiyle çekim yapmaya çalışan gazeteci güçlükle ayakta durabildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Marmara Bölgesinin genelinde hızı saat 50 ile 75 kilometre arasında fırtına olabileceği konusunda yapılan uyarıların ardından beklenen fırtına etkisini göstermeye başladı. Poyraz fırtınası sebebiyle Çanakkale Boğazından girerek İstanbul Boğazına doğru ilerlemeye çalışan çok sayıda büyük gemi, Tekirdağ açıklarına demirleyerek fırtınanın geçmesini beklemeye başladı.

Poyraz fırtınasından etkilenen küçük balık tekneleri de Süleymanpaşa ilçesi kıyılarındaki balıkçı barınağında rıhtıma bağladı.

Marmara Denizinde oluşan dev dalgalar sahilleri ve kıyıları dövmeye devam ederken o sırada çekim yapan bazı gazetecilerin güçlüklü ayakta durmaya çalıştığı anlar kameralara takıldı.

Fırtınanın yarına kadar devam edileceği tahmin ediliyor.