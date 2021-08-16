Sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı
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Sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Tekirdağ'da vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, en yüksek nem oranı yüzde 62 olarak kaydedildi.

Kente gelen turistler ve kent sakinleri Altınova, Kumbağ, Sultanköy, Marmaraereğlisi, Yeniçiftlik ve Şarköy plajlarında denizin keyfini çıkarıyor.

Aileleriyle sahile gelenler, güneşlenip deniz kenarında zaman geçiriyor.

Bazı tatilciler şezlonglarda güneşlenirken, bazıları plaj şemsiyelerinin altında güneşten korunmaya çalıştı.

Sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı
Sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı
Sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı
Sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı
Sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı
Sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı
Sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı
Sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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