Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahile akın etti TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sıcaktan bunalanlar serinlemek için denize girdi.

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sıcaktan bunalanlar serinlemek için denize girdi.

Hava sıcaklığının 30 derece olduğu Marmara Ereğlisi ilçesinde halk, denize girerek serinledi. Günübirlikçilerin akın ettiği Sultanköy Mahallesi'nde, denize girişin yasak olduğu bölgeler de doldu. Marmara Ereğlisi Kaymakamlığı tarafından sahil bandının bulunduğu bölgede bazı noktalara, 'Bu alanda su altı boruları geçmektedir. Ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Bu alanda denize girmek tehlikelidir' yazılı tabelalar asıldı.

Tabelalara ve uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar gün boyu bölgede denize girmeye devam etti. İstanbul'dan serinlemek için Marmara Ereğlisi'ne geldiğini belirten Murat Kızıltepe, "Yasak olduğu bölgedeyiz ama sahil dolu. Ama biz de serinlemek için geldik. Fazla açılmıyoruz. Ne yapalım serinlemek için giriyoruz. İstanbul'dan geldik. Deniz çok güzel. Tekrar gireceğiz" diye konuştu.

- Tekirdağ

Kaynak: DHA