Tekirdağ'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
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Tekirdağ'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

11.11.2020 22:31 | Son Güncelleme: 11.11.2020 22:34
Tekirdağ'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniçiftlik Mahallesi'nde, Tekirdağ-İstanbul seferini yapan Murat Sarı idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsünün motor bölümü henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Durumu fark eden sürücü 15 yolcunun tahliyesini sağlarken, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, soğutma çalışması yaptı. Otobüs alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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