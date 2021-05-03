Seyir halindeki panelvan yandı
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Seyir halindeki panelvan yandı

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, seyir halindeki panelvanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, seyir halindeki panelvanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'a giden G.G. yönetimindeki 34 CTG 477 plakalı panelvan, Bağlar Rampası mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Motor kısmından çıkan yangını fark eden sürücü, aracı park ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Panelvan, kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Tekirdağ-İstanbul kara yolu, söndürme çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Seyir halindeki panelvan yandı
Seyir halindeki panelvan yandı
Seyir halindeki panelvan yandı
Seyir halindeki panelvan yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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