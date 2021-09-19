Tekirdağ'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

B.D idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Gündoğdu Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevlerin yükseldiği araçtan çıkan sürücü, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.