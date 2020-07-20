Tekirdağ'da seyir halindeki araçta yangın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü.
20.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 20.07.2020 20:08
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü.
Osman Kurnaz yönetimindeki 59 AAP 902 plakalı otomobilin motoru, ilçe girişinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücünün yol kenarına çektiği araca ilk müdahaleyi, devriyeden dönen jandarma ekibi yaptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA