Tekirdağ'da Sevgililer Günü çılgınlığı

14.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:48

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 15 çift evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti.



Ülke genelinde olduğu gibi Tekirdağ'da 14 Şubat Sevgililer Günü çılgınlığı yaşanıyor. Tekirdağ'ın merkezi ilçesinde 15 çift Sevgililer Günü'nde evlenmek için daha önce belediyeye müracaat etmişti. Bugün Süleymanpaşa Evlendirme Dairesine gelen 15 çift, Sevgililer Günü'nde nikah kıymanın mutluluğunu yaşadı.



Evlenen çiftlerden damat Mustafa Sezen, "En mutlu günümüzü 14 Şubat Sevgililer Günü'ne bağlayarak güzel zamanları birleştirmeye karar verdik" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA