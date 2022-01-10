Tekirdağ'da servis minibüsünün çarptığı polis otosundaki 2 polis hafif yaralandı - Haberler
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Tekirdağ'da servis minibüsünün çarptığı polis otosundaki 2 polis hafif yaralandı

Tekirdağ'da servis minibüsünün çarptığı polis otosundaki 2 polis hafif yaralandı
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sivil polis otosuna servis minibüsünün çarpması sonucu 2 polis hafif şekilde yaralandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sivil polis otosuna servis minibüsünün çarpması sonucu 2 polis hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.K. idaresindeki 59 S 2947 plakalı servis minibüsü, Namık Kemal Bulvarı'ndan Ergin Sokak yönüne dönüş yapmak isteyen Z.E. yönetimindeki sivil polis otosuna çarptı.

Kaza yapan polisler telsizlerinden haber merkezine kazayla ilgili anons geçti.

Anons üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi geldi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı polis memurları Z.E. ve G.S. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan servis minibüsünün sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tekirdağ'da servis minibüsünün çarptığı polis otosundaki 2 polis hafif yaralandı

Tekirdağ'da servis minibüsünün çarptığı polis otosundaki 2 polis hafif yaralandı

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AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri

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