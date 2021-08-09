TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI; 2 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 4 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsünün önünde seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsünün önünde seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Tekirdağ'dan İstanbul yönüne giden Nursel Yeşildağ'ın kullandığı otomobille aynı şeritte arkadan gelen Bülent Dikerler'in (50) kullandığı 59 J 3072 plakalı, fabrikaya işçi taşıyan servis minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüjlere girdi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Nursel Yeşildağ (60) ve Muhsin Yeşildağ'ın (65) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Servis minibüsünde bulunan 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yarlılardan minibüs şoförü Bülent Dikerler (50), Arif Sağlam (36), Hüseyin İlker (34) Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada ağır yaralanan işçilerden Nurettin Ünal (37) ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

'MİNİBÜS ÇOK HIZLI GELİYORDU'

Kazayı gören görgü tanıklarından Sinan Er, minibüsün çok hızlı gelerek otomobile çarptığını belirterek, Beyaz araç normal şekilde ilerlerlerken arkadan hızla gelen servis minibüsü çarptı. Minibüs çok hızlıydı, yazık oldu dedi.

Olay yerindeki Nursel Yeşildağ ve Muhsin Yeşildağ'ın cesetleri savcının incelemesinin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi Morgu'na konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı