Tekirdağ'da servis aracının çarptığı kişi öldü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde servis aracının çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
15.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:16
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde servis aracının çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Alaaddin E.'nin kullandığı 59 M 8556 plakalı servis midibüsü, Kapaklı-Saray yolu Yuvam mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Zerrin Akın'a (37) çarptı.
Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Akın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis sürücü Alaaddin E'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA