Tekirdağ'da servis aracının çarptığı kişi öldü
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Tekirdağ'da servis aracının çarptığı kişi öldü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde servis aracının çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

15.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:16
Tekirdağ'da servis aracının çarptığı kişi öldü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde servis aracının çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alaaddin E.'nin kullandığı 59 M 8556 plakalı servis midibüsü, Kapaklı-Saray yolu Yuvam mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Zerrin Akın'a (37) çarptı.

Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Akın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis sürücü Alaaddin E'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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