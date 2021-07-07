Tekirdağ'da "Seracılıkta Kadın Eli" projesi hayata geçirildi
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Tekirdağ'da "Seracılıkta Kadın Eli" projesi hayata geçirildi

Tekirdağ'da 'Seracılıkta Kadın Eli' projesi hayata geçirildi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa ilçesinde seracılık ve nitelikli tarımı özendirerek tarımda verimliliğin arttırılması ve kadın istihdamına katkıda bulunulması amacıyla "Seracılıkta Kadın Eli" projesi hazırlandı.

Süleymanpaşa ilçesinde seracılık ve nitelikli tarımı özendirerek tarımda verimliliğin arttırılması ve kadın istihdamına katkıda bulunulması amacıyla "Seracılıkta Kadın Eli" projesi hazırlandı.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliği ile gerçekleştirilen projeyle ilk etapta 60 aileye seracılık eğitimi verilerek alım garantili üretim yapılması sağlanacak, elde edilen ürünler başta Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi olma üzere resmi kurumların istifadesine sunulacak.

Projenin Tekirdağ'da seracılık ve nitelikli tarımı özendirerek tarımda verimliliği artırması, kadın istihdamına katkıda bulunması ve gıda tedarikinde dışa bağımlılığı azaltması hedefleniyor.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Karadeniz Mahallesi'nde hayata geçirilen proje çalışmalarını inceledi.

Yüksel, "Projemizin uygulama alanındaki hazırlıklar hakkında bilgi verdiğimiz kıymetli Valimiz, Kaymakamımız ve Genel Sekreterimizle fikir alışverişinde bulunduk. En kısa sürede hayata geçirmeyi planladığımız projemizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tekirdağ'da 'Seracılıkta Kadın Eli' projesi hayata geçirildi
Tekirdağ'da 'Seracılıkta Kadın Eli' projesi hayata geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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