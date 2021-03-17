Tekirdağ'da sendikaya üye oldukları için zorla izne çıkarıldıklarını iddia eden işçiler eylem yaptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir peynir fabrikasında sendikaya üye oldukları gerekçesiyle ücretsiz izne çıkarıldıklarını ileri süren işçiler, şirket yetkililerine tepki gösterdi.

Türkgücü OSB Mahallesi Yılmaz Alpaslan Caddesi'ndeki fabrikanın önünde toplanan bir grup işçi, sendikaya üye oldukları için ücretsiz izne çıkarıldıklarını iddia etti.

İşçiler slogan atarak şirket yetkililerine tepki gösterdi.

Gruptakiler adına açıklama yapan Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, 120 işçinin çalıştığı peynir fabrikasında sendikal hakların tanınmadığını savundu.

Yaklaşık 6 yıldır aynı fabrikada sendikal mücadele verdiklerini belirten Durdu, şunları kaydetti:

"Bu iş yerinde yüzde 50'nin üzerinde örgütlenmeyle sendikal faaliyetlere başladık. Fakat daha sonra 12 işçimiz sendikamıza üye oldukları için ücretsiz izne ayrılmak zorunda bırakıldı. Bunun yanında fabrikadaki baş temsilcimizin işine de yine bu nedenlerden dolayı son verildi. İşçi arkadaşlarımız işlerine geri dönene kadar bu eylemimiz devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel