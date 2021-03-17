Tekirdağ'da sendikaya üye oldukları için zorla izne çıkarıldıklarını iddia eden işçiler eylem yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'da sendikaya üye oldukları için zorla izne çıkarıldıklarını iddia eden işçiler eylem yaptı

17.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:26
Tekirdağ'da sendikaya üye oldukları için zorla izne çıkarıldıklarını iddia eden işçiler eylem yaptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir peynir fabrikasında sendikaya üye oldukları gerekçesiyle ücretsiz izne çıkarıldıklarını ileri süren işçiler, şirket yetkililerine tepki gösterdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir peynir fabrikasında sendikaya üye oldukları gerekçesiyle ücretsiz izne çıkarıldıklarını ileri süren işçiler, şirket yetkililerine tepki gösterdi.

Türkgücü OSB Mahallesi Yılmaz Alpaslan Caddesi'ndeki fabrikanın önünde toplanan bir grup işçi, sendikaya üye oldukları için ücretsiz izne çıkarıldıklarını iddia etti.

İşçiler slogan atarak şirket yetkililerine tepki gösterdi.

Gruptakiler adına açıklama yapan Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, 120 işçinin çalıştığı peynir fabrikasında sendikal hakların tanınmadığını savundu.

Yaklaşık 6 yıldır aynı fabrikada sendikal mücadele verdiklerini belirten Durdu, şunları kaydetti:

"Bu iş yerinde yüzde 50'nin üzerinde örgütlenmeyle sendikal faaliyetlere başladık. Fakat daha sonra 12 işçimiz sendikamıza üye oldukları için ücretsiz izne ayrılmak zorunda bırakıldı. Bunun yanında fabrikadaki baş temsilcimizin işine de yine bu nedenlerden dolayı son verildi. İşçi arkadaşlarımız işlerine geri dönene kadar bu eylemimiz devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Hülya Avşar Ezgi Eyüboğlu Pelin Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Bülent Uygun Fırat Aydınus Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da sendikaya üye oldukları için zorla izne çıkarıldıklarını iddia eden işçiler eylem yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 17:31:20. #1.15#
title