Tekirdağ'da sele kapılan iki çocuk öldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sele kapılan iki çocuk yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sele kapılan iki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçede öğleden sonra başlayan sağanak sele dönüştü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oynayan Mustafa Arslan (13) ve Burak Önder (8) sele kapıldı.

Suyun sürüklediği çocuklar, yaklaşık 400 metre ilerdeki dere yatağında itfaiye ekiplerince bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arslan ve Önder, Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 2 çocuk da hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel