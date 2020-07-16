Tekirdağ'da şehitler kabirleri başında anıldı
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Tekirdağ'da şehitler kabirleri başında anıldı

Tekirdağ'da şehitler kabirleri başında anıldı(2)GECE ETKİNLİKLERİTekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gece sahil dolgu alınanında sürdü.

16.07.2020 02:59 | Son Güncelleme: 16.07.2020 03:11

Tekirdağ'da şehitler kabirleri başında anıldı(2)

GECE ETKİNLİKLERİ

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gece sahil dolgu alınanında sürdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz'da darbe teşebbüsünü bertaraf ederek yurdunu alçaklara uğratmadığını gösterdiğini söyledi. Yıldırım, Türkiye Cumhuriyetinin hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edeceğini ifade ederek, Dünya şunu bilmelidir ki Türk milleti nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları 15 Temmuz'da olduğu gibi daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahiptir.15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünü bertaraf etmemizin nedenlerinden biri milli birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemizdir dedi.

İl Müftüsü İsmail İpek tarafından şehitler için dua edildi. Programın sonunda Süleymanpaşa Belediyesi konservatuvar üyeleri tarafından tasavvuf müzik dinletisi sunuldu.

Tekirdağ'da şehitler kabirleri başında anıldı

Kaynak: DHA

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