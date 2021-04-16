Tekirdağ'da şehit annesini telefonla dolandıran 2 zanlı tutuklandı
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Tekirdağ'da şehit annesini telefonla dolandıran 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da şehit annesini telefonla dolandıran 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde telefonda kendilerini emniyet müdürü ve savcı olarak tanıtarak şehit annesini 30 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde telefonda kendilerini emniyet müdürü ve savcı olarak tanıtarak şehit annesini 30 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 73 yaşındaki şehit annesi Semiha Oral'ı cep telefonundan arayan kişi, Tekirdağ Emniyet Müdürü olduğunu ve yanında cumhuriyet savcısının bulunduğunu söyledi.

Semiha Oral'a, oğlunun kırmızı bültenle arandığını, banka hesaplarından kredi çekildiğini ve oğluna operasyon hazırlığında olduklarını söyleyen şüpheliler, para istedi.

Şüphelilerin ifadelerinden korkan Oral, bankadaki 30 bin lirasını bu kişilerin verdiği hesaba aktardı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan Semiha Oral, polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler İ.E. (37) ve C.Ç'yi (30) İstanbul'da yakaladı.

Tekirdağ'da adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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