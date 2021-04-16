Tekirdağ'da şehit annesini telefonla dolandıran 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde telefonda kendilerini emniyet müdürü ve savcı olarak tanıtarak şehit annesini 30 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.