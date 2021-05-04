Tekirdağ'da 'sarı bahar'

Tekirdağ'da 'sarı bahar' Sarı ile yeşilin buluşması drone ile görüntülendi TEKİRDAĞ - Trakya Bölgesi'nde son yıllarda ayçiçeğinin yerini almaya başlayan kanola tarlalarının çiçek açması ile Tekirdağ sarı renge boyandı.

Tekirdağ'da 'sarı bahar'

Sarı ile yeşilin buluşması drone ile görüntülendi

TEKİRDAĞ - Trakya Bölgesi'nde son yıllarda ayçiçeğinin yerini almaya başlayan kanola tarlalarının çiçek açması ile Tekirdağ sarı renge boyandı.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de son yıllarda ekimi artan kanola tarlaları bahar aylarında bölgeyi sarı renge boyuyor. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ile ilçeleri, mahalleleri ve köylerinde ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve giderek ekimi artan kanola, doğadaki göz zevkine renk katıyor.

Sarı ile yeşilin buluşması

Yeşil renkli buğday tarlaları ile sarı renkli çiçek açan kanola tarlaları tabiatın güzelliğini gözler önüne seriyor. Doğadaki birbirinden güzel bitkilerin tarlalarda renk cümbüşü oluşturması da dikkat çekiyor.

Yağ bitkisi olarak kullanılan kanolanın çiçek açmasıyla Tekirdağ ve çevresinde güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Tekirdağ'daki sarı ile yeşilin buluşması drone ile havadan görüntülendi.

Havaların ısınmaya başlamasıyla yaşanan renk cümbüşü ve doğal güzellik görenleri adeta mest ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ