TEKİRDAĞ'DA SAMAN DEPOSUNDA YANGIN
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TEKİRDAĞ'DA SAMAN DEPOSUNDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde bir çiftliğin saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 165 bin saman balyası yandı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde bir çiftliğin saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 165 bin saman balyası yandı.

Yangın, sabah saatlerinde Saray'ın Edirköy Mahallesi'nde Ahmet Çetin'e ait çiftliğin saman balyalarının bulunduğu depoda meydana geldi. Depodan, dumanların çıktığını gören çalışanlar, itfaiyeye haber verip, kendi imkanları ile de yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede deponun büyük bölümünü sararken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çevre ilçelerinden gelen takviye ekiplerinin de çalışmasıyla alevler yaklaşık 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında 165 bin saman balyası yanarken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmasında bulundu. Jandarma yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

TEKİRDAĞ'DA SAMAN DEPOSUNDA YANGIN
TEKİRDAĞ'DA SAMAN DEPOSUNDA YANGIN
TEKİRDAĞ'DA SAMAN DEPOSUNDA YANGIN
TEKİRDAĞ'DA SAMAN DEPOSUNDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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