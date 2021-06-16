Tekirdağ'da salya gitti... Rüzgar ve yağış müsilajı temizledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da salya gitti... Rüzgar ve yağış müsilajı temizledi

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da salya gitti.

Tekirdağ'da salya gitti... Rüzgar ve yağış müsilajı temizledi

TEKİRDAĞ - Başı salya ile belada olan Marmara Denizi, rüzgar, yağışlar ve temizleme çalışmalarından sonra cam gibi görünüme kavuştu.

Aylar önce ilk defa Tekirdağ'da ortaya atılan deniz salyası son zamanlarda Marmara Denizinin tümüne yayılması ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kısa sürede olaya el attı. Çalışmalardan sonra başı salya ile belada olan Marmara'da umut verici görüntüler Tekirdağ'dan gelmeye başladı. Bakanlığa bağlı ekiplerin çalışması, etkili olan yağış ve rüzgarlarla birlikte salya belası Tekirdağ'ın kıyılarını terk etti. Salyanın Tekirdağ'ın kıyılarını terk etmesi ile Marmara Denizinin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da, daha önce salya bataklığı ile kaplanan deniz, cam görünümüne kavuştu.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "10 gün öncesine kadar Tekirdağ'ımızın kıyıları salya ile kaplıydı. Bildiğiniz gibi ilk salyayı Tekirdağ balıkçıları olarak bizler dile getirdik. Farkındalık oluşmasından sonra bakanlık konuya el attı. Bakanlığımızın temizlik çalışmaları, rüzgarın etkisi ve bereketli yağmurların yağmasının ardından salya Tekirdağ'ımızı terk etti. Yaklaşık 550 noktadan salyadan alınan numunelerin incelenmesinin ardından salyanın zararlı atık olmadığı açıklandı. Bu konuda da vatandaşlarımız rahat bir şekilde balık tüketebilirler" diye konuştu.

Tekirdağ'da salya gitti... Rüzgar ve yağış müsilajı temizledi
Tekirdağ'da salya gitti... Rüzgar ve yağış müsilajı temizledi
Tekirdağ'da salya gitti... Rüzgar ve yağış müsilajı temizledi
Tekirdağ'da salya gitti... Rüzgar ve yağış müsilajı temizledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, deniz canlıları ölüyor
Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, deniz canlıları ölüyor
Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (2)
Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (2)
Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (1)
Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Boris Johnson Mustafa Şentop Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Emel Sayın Hande Erçel Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ'da salya gitti... Rüzgar ve yağış müsilajı temizledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 23:01:58. #1.15#

title