Tekirdağ'da salya gitti deniz cam gibi
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Tekirdağ'da salya gitti deniz cam gibi

Tekirdağ'da salya gitti deniz cam gibi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başı salya ile belada olan Marmara Denizi, rüzgar, yağışlar ve temizleme çalışmalarından sonra cam gibi görünüme kavuştu.

Başı salya ile belada olan Marmara Denizi, rüzgar, yağışlar ve temizleme çalışmalarından sonra cam gibi görünüme kavuştu.

Aylar önce ilk defa Tekirdağ'da ortaya atılan deniz salyası son zamanlarda Marmara Denizinin tümüne yayılması ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kısa sürede olaya el attı. Çalışmalardan sonra başı salya ile belada olan Marmara'da umut verici görüntüler Tekirdağ'dan gelmeye başladı. Bakanlığa bağlı ekiplerin çalışması, etkili olan yağış ve rüzgarlarla birlikte salya belası Tekirdağ'ın kıyılarını terk etti. Salyanın Tekirdağ'ın kıyılarını terk etmesi ile Marmara Denizinin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da, daha önce salya bataklığı ile kaplanan deniz, cam gibi görünüme kavuştu.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "10 gün öncesine kadar Tekirdağ'ımızın kıyıları salya ile kaplıydı. Bildiğiniz gibi ilk salyayı Tekirdağ balıkçıları olarak bizler dile getirdik. Farkındalık oluşmasından sonra bakanlık konuya el attı. Bakanlığımızın temizlik çalışmaları, rüzgarın etkisi ve bereketli yağmurların yağmasının ardından salya Tekirdağ'ımızı terk etti. Yaklaşık 550 noktadan salyadan alınan numunelerin incelenmesinin ardından salyanın zararlı atık olmadığı açıklandı. Bu konuda da vatandaşlarımız rahat bir şekilde balık tüketebilirler" diye konuştu.

(Halil Dağ/İHA)

Tekirdağ'da salya gitti deniz cam gibi
Tekirdağ'da salya gitti deniz cam gibi
Tekirdağ'da salya gitti deniz cam gibi
Tekirdağ'da salya gitti deniz cam gibi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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