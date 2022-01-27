Tekirdağ'da "sahte yeşil kart sigorta poliçesi" düzenleyen kişi tutuklandı - Haberler
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Tekirdağ'da "sahte yeşil kart sigorta poliçesi" düzenleyen kişi tutuklandı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
Tekirdağ'da

Tekirdağ'da "sahte yeşil kart sigorta poliçesi" düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da "sahte yeşil kart sigorta poliçesi" düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçuna yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, "sahte yeşil kart sigorta poliçesi" düzenlediği tespit edilen M.Ş'nin adresinde arama yaptı.

Aramada, üzerinde bir sigorta şirketinin ibaresi bulunan sahte kaşe, şüphelinin adına düzenlenmiş sigorta hizmetleri yaptığına dair çok sayıda kartvizit ve boş sigorta poliçeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Sigorta, Güncel, Haber

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