Tekirdağ'da sahte vekaletle dükkan satmak isteyen kişi yakalandı - Haberler
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Tekirdağ'da sahte vekaletle dükkan satmak isteyen kişi yakalandı

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da sahte vekaletle dükkan satmak isteyen kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahte vekaletle başkasına ait dükkanı satmak isteyen kişi polis ekiplerince yakalandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahte vekaletle başkasına ait dükkanı satmak isteyen kişi polis ekiplerince yakalandı.

Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan, E.Ö'ye ait dükkanın satışı için Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğüne bağlı Çerkezköy Tapu Müdürlüğüne başvuru yapıldı.

Dosyayı inceleyen tapu personeli evraklardan şüphelenince araştırma yaptı.

Araştırmada, işlem için verilen vekaletnamedeki kişi ile müdürlük kayıtlarında bulunan malikin fotoğraf, imza ve yazı örneklerinde farklılıklar tespit edildi.

Bunun üzerine müdürlük yetkilileri, asıl mal sahibine telefonla ulaşarak, taşınmazını satmak üzere vekaletname verip vermediği sordu.

İş yeri sahibinin böyle bir talebinin olmadığını ve vekalet vermediğini bildirmesi üzerine konu polise bildirildi.

Operasyonun aksamaması için, iş yerini satacak ve alacak kişi tapu müdürlüğüne davet edildi. Başvurunun imza aşamasında, şüpheli S.C. gözaltına alındı.

Şüpheli, vekaleti iş yeri sahibinin verdiğini iddia etti. İş yerini almak isteyen kişinin ise 90 bin lira ödeme yaptığı öğrenildi.

Polisteki ifadesinin ardından şüpheli S.C. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ödenen 90 bin lira ise alıcıya iade edildi.

Soruşturma sürüyor.

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AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri

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