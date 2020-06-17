Tekirdağ'da sahte para operasyonunda 4 kişi yakalandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan H.K, T.K, S.U. ve K.Ç'nin üzerinde yapılan aramada, 15 sahte 200 liralık ve bir 100 liralık banknot ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA