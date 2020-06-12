Tekirdağ'da sahte para operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Tekirdağ'da sahte para operasyonunda 2 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da sahte para operasyonunda 2 kişi yakalandı
12.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:04

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe merkezinde düzenlediği operasyonda B.B. ve G.S.'yi gözaltına aldı.

Evlerinde yapılan aramada 300 sahte 50 liralık banknot, tabanca ve 5 mermi ele geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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