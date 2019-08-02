Tekirdağ'da "sahte para" operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerine sahte para vermeye çalıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki bir iş yerine sahte para verilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler şüphelilerin içerisinde olduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 100'er liralık 87 sahte banknot ele geçirildi.

Olayla ilgili araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA