Tekirdağ'da sahte içkiye darbe üstüne darbe

Sahte içkiden 12 kişinin hayatını kaybettiği Tekirdağ'da sahte içkiye yönelik polis operasyonu sürüyor.

Sahte içkiden 12 kişinin hayatını kaybettiği Tekirdağ'da sahte içkiye yönelik polis operasyonu sürüyor. Süleymanpaşa ilçesinde bir adreste 82 şişe sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince sahte/kaçak alkol üretimi ve satışının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalar doğrultusunda Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada, toplamda 82 şişe sahte olduğu değerlendirilen alkol ele geçirildi.

Şüpheli 1 şahsa 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı