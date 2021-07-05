Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 9 kişinin tedavisi sürüyor

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Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 9 kişinin tedavisi sürüyor

Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 9 kişinin tedavisi sürüyor
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 9 kişinin tedavisi devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 9 kişinin tedavisi devam ediyor.

İki hafta önce sahte içki zehirlenmesi sonucu ilçedeki hastanelere başvuran 29 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor. Bu kişilerden 6'sının solunum cihazına bağlı durumda olduğu öğrenildi.

Zehirlenmeye bağlı yaşamını yitiren ve adli tıp kurumundaki işlemleri tamamlananlardan Levent E'nin cenazesi, Merkez Garaj Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Levent E'nin eşi de sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak geçen hafta yaşamını yitirmişti.

9 kişi ölmüş, 6 kişi tutuklanmıştı

Zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, 1 tona yakın sahte içki ele geçirilmişti.

İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Zehirlenme sonucu hastaneye başvuran 9 kişi yaşamını yitirmişti.

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Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 9 kişinin tedavisi sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 9 OLDU
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 9 OLDU
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