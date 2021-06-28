Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 18 kişinin tedavisi sürüyor
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Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 18 kişinin tedavisi sürüyor

Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 18 kişinin tedavisi sürüyor
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 18 kişinin tedavisi devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 18 kişinin tedavisi devam ediyor.

İlçede sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı artıyor.

25 Haziran'dan bu yana hastaneye başvuran 24 kişiden 6'sı hayatını kaybetti.

Tedavisi hastanede devam eden 18 kişiden 16'sı yoğun bakımda tedavi ediliyor. Yoğun bakımdakilerin 8'inin entübe edildiği öğrenildi.

Olay

Cuma günü hastaneye zehirlenme nedeniyle başvuranların tetkiki sonucu vakaların sahte içki zehirlenmesi olduğunun tespit edilmesi sonrası polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede polis ekiplerince yapılan aramada 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirmiş, iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklanmıştı.

Zehirlenmeye bağlı 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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